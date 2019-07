EESTLASED, HÄÄLETAMA! Magnus Kirt kandideerib vahvale tunnustusele 

Tõrvast pärit odaviskaja konkurendid on tugevast puust: Oslo Teemantliiga etapil 47,33ga uue 400 m tõkkejooksu Euroopa rekordi püstitanud Karsten Warholm, ajaloo pikkuselt neljanda kettaheitekaare 71.86 teinud Daniel Stahl, vasaraheites 80.87 heitnud Pawel Fajdek ja käimises Itaalia rahvusrekordi püstitanud Massimo Stano.

Euroopa kergejõustikuliit on kuu parimaid autasustanud viimased 12 aastat. Eestlastest on "poodiumi" kõrgeimale astmele tõusnud Maicel Uibo, Kirt, Karl Robert Saluri ja Gerd Kanter. Neist viimane on võitnud kolm ja Uibo kaks korda.