Eesti kergejõustiklastel lasub võidukohustus: oleks tore lõpetada viimast korda peetav võistlus Euroopa tšempionitena 

Eesti koondise juht Kristel Berendsen kinnitas, et Lutskis minnakse starti kõrgete sihtidega. "Kindlasti läheme võitma. Usun, et kui kõik koondislased teevad nii-öelda oma tulemuse ära, on see väga reaalne eesmärk. Meie koosseis on väga hea ja viimast korda peetavat võistlust oleks ju tore Euroopa meistritiitliga lõpetada."