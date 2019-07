Mõrvatud kergejõustikukaunitari saaga sai uue pöörde 

McCluskey tapeti 22. oktoobril mõned päevad pärast oma poiss-sõbrast lahkuminekut. Naine tundis, et on ohus, mistõttu üritas ta kaitset saada nii ülikoolilt kui ka politseilt, kuid 21aastase ameeriklanna appikarjed kostusid kurtidele kõrvadele.

Sealjuures tuleb märkida, et uurija Miguel Derasi vead varasema ja McCluskey juhtumi vahel on sarnased. Deras ei võtnud naiste appikarjeid tõsiselt, mistõttu ei üritanud ta uurida, kas nende kartus on asjatu või mitte. Näiteks jättis ta mõlemal korral kontrollimata, kas väidetav süüalune on seksuaalkuriteos kunagi süüdimõistetud või mitte.