Hyundai rallitiimi juht tunnistas, et ta tahaks Tänakut palgata 

Eestlase leping praeguse tööandja Toyotaga saab käesoleva hooajaga läbi ning Tänak on öelnud, et soovib enne 1. – 4. augustini sõidetavat Soome rallit järgmise aasta töökoha selgeks saada.

Peamiselt on rallisõbrad spekuleerinud Toyota või M-Spordi nimega. Esimese boss Tommi Mäkinen on kinnitanud, et läbirääkimised Tänakuga on alanud. M-Spordi omanik Malcolm Wilson on välja öelnud, et annab eestlase palkamiseks endast maksimumi.