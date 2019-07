PÖIDLAD PIHKU! Tunnustatud väljaanne: Jüri Vips võib järgmisel hooajal vormel 1 sõita 

Tallinnast pärit Vips kuulub Red Bulli noortesüsteemi. Kui F1s sõitva tiimi esinumber Max Verstappen pole sel hooajal lati alt läbi jooksnud, siis teist viiulit mängiv Pierre Gasly on valmistanud suurt pettumust.

Sestap spekuleerib Autosport, et 2020. aastaks tõuseb Red Bulli Daniil Kvjat, kes esindab praegu energiajoogifirma tütarvõistkonda Toro Rossot. Olgu märgitud, et venelane on varemgi Red Bullis sõitnud, kuid ta tagandati kehvade tulemuste tõttu Toro Rossosse.

Samal teemal Auto-Moto uudised Jüri Vips: nagu F1s öeldakse, olen best of the rest Kuna Gasly tulevik on Autospordi arvates ohus, on Toro Rosso rivistus samuti küsimärgi all. Autosport tõi välja neli nime, kes võiksid Toro Rossos sõita, kui Kvjat tõuseb Red Bulli ja Gasly vallandatakse.

Esimesena tuuakse välja just Vips. Eestlase ühe plussina tuuakse välja, et tal on Red Bulli noortesõitjate seas kõige rohkem litsentsipunkte – 27.

Jutt käib F1-sarja pääsemiseks vajatavast superlitsentsist, mille tarbeks on rahvusvaheline autospordiliit FIA paika pannud punktisüsteemi. 2017. aastal Saksamaa F4-sarja võitnud ja mullu Euroopa F3-sarjas neljanda koha saanud Vipsil on vaja saada 40 punkti ja see tuleb kokku, kui eestlasel õnnestub tänavu F3-sari lõpetada esikolmikus. Praegu ta sellel positsioonil ongi.

Autospordi hinnangul on Vips viimase kahe hooajaga palju küpsemaks muutunud. "Ta on kindlasti F3-sarja parema viie sõitja seas, ilmselt isegi esikolmikus," arvab eestlasest kirjutanud ajakirjanik Jack Benyon.

Ta lisab, et tänu litsentsipunktidele võib Vips olla kõige tõenäolisem Red Bulli noortesõitja, kes järgmiseks hooajaks Toro Rossosse hüppab. "Samas peab tema hooaja teine pool olema imeline tõestamaks, et ta ei vaja veel ühte aastat kuskil madalamas sarjas."