ÕL WIMBLEDONIS | EKSPERIMENT: kui kuulsad on Eesti tipptennisistid välismaal? 

Kontaveit on pikalt püsinud maailma edetabelis 30 parema seas ning Kaia Kanepi oli hiilgeaegadel 15. Puhtalt arve vaadates pole nad tipust kuigi kaugel. Tõsi, suure slämmi turniiridel pole kumbki veerandfinaalist kaugemale jõudnud, Kontaveidi laeks on jäänud neljandad ringid. Kui kuulsad nad Wimbledoni publiku seas on?