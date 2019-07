VAHVA! Hyundai peale pahaseks saanud rallipiloot naaseb WRC-autoga MM-sarja 

Eelmisel nädalal teatas Hyundai, et 1. – 4. augustini sõidetaval Soome rallil läheb nende kolmanda autoga starti Craig Breen. Paddon läks seepeale mõistagi pahaseks, kuid on tore näha, et maakera kuklapoolelt pärit piloot sai siiski võimaluse MM-sarja naasta.