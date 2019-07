„Tere tulemast, härra Varrak“ ehk Alar Varrak sai Venemaa klubi peatreeneriks 

"Varraku valimisel lähtusime asjaolust, et tal on kogemusi VTB Ühisliigast, kuhu me jõuda tahame," ütles Urali president Stanislav Jerjomin, kes on endine tuntud mängumees ja võitnud Nõukogude Liidu eest mitu tiitlivõistluste medalit, võistkonna kodulehe vahendusel.