MÄLU NAGU KULDKALAL? Tipptennisist tegi piinliku prohmaka 

30aastane Paire selgitas pärast kolmandasse ringi jõudmist, et on koos ühe naistennisistiga segapaarismängus esimene duo, kes saab turniirile, kui keegi põhitabelist näiteks vigastuse või tiheda graafiku tõttu välja kukub.

Hiljem teatasid tennisefännid sotsiaalmeedias, et Paire paariline on Xenia Knoll. 26aastane tennisist on tõesti Šveitsist ja on viimasel ajal keskendunud paarismängule. Neid fakte Gallia kukk teadis!