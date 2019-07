SENSATSIOON! Kes on kogu maailma hämmastav 15aastane Coco? 

Kõige olulisem on Cori enda jaoks tema hüüdnimi. Talle meeldib, kui teda kutsutakse Cocoks. Lihtne ja lühike, aga tuleb olla tähelepanelik, et teda Colleen Vandeweghe’ga mitte segamini ajada. Ameeriklanna hüüdnimi on samuti Coco.

15aastane Cori Gauff on tõusnud Wimbledoni turniiri suurimaks staariks. AFP/Scanpix

Huvitav fakt on ka see, et Cori nime hääldatakse samamoodi nagu tema isa nime Corey. Tennisetalendi ema Candi oli samuti sportlane ja tegeles seitsmevõistluse ning tõkkejooksuga. Coril on ka kaks väiksemat venda, Cody ja Cameron.