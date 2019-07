TUBLI! Eesti vibulaskja jõudis hambavalu ja magamatuse kiuste MK-etapil esikümnesse 

"Olen tänase eelringiga väga rahul," kirjutas Pärnat üleeile Facebookis. "Tuul oli väga tugev, kuid ma tegin kindlalt oma tööd ja see andis lõpuks ka hea tulemuse. Tavalisel päeval ei tunneks just paljud 617 silma üle rõõmu, kuid kõik kes täna lasid teavad, kui palju selle nimel tuli tööd teha. Ühesõnaga – polnud lihtne, aga ma jään rahule."

"Tulin siia, et saada kogemust järgmise aasta olümpiamängude kvalifikatsiooni võistluseks, mis toimub samal väljakul. Usun, et tegin mitmes mõttes õige otsuse," kirjutas Pärnat oma Facebooki lehel.

"Sain kinnitust, et kevadised treeningud tuulistes oludes tasusid end ära. Tunnen end kindlamalt ja võistlemine on nauditav. Lisaks olen rahul, et suutsin tugeva hambavalu kiuste oma karjääri parimat MK-etapi tulemust korrata.