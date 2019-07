F1-spekulatsioonid jätkuvad: Mika Salo peab Vipsi perspektiivikaimaks Red Bulli nooreks 

"Ta on kõva kutt," ütles Salo, kes peab Vipsi Red Bulli noorsõitjatest perspektiivikaimaks. "Kui ta jätkab sama kiiresti sõitmist, on ta kärmelt esimene valik [F1-sarja]."

Isegi juba järgmiseks hooajaks? "Ei või iial teada," vastas Salo, kes kihutas kuninglikus sarjas aastatel 1994–2000 ja 2002.

Mika Salo (paremal) tänavusel Aserbaidžaani GP-l. PA Images / Scanpix

Kuigi Vips sõidab praegu F3-sarjas ning hüpe F1-e tundub suur, siis teema on päevakorras seetõttu, et Pierre Gasly hooaeg Red Bulli tiimis on olnud üks suur pettumus. Tema senised tulemused: 11., 8., 6., katkestamine, 6., 5., 8., 10. ja 7.

Samal ajal on Gasly tiimikaaslane Max Verstappen võitnud ühe etapi ja olnud kaks korda kolmas ning hoiab punktitabelis kahe Mercedese piloodi järel kolmandat kohta.