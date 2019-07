ÕL WIMBLEDONIS | Kui kaua Kaia Kanepi veel jaksab? 

On võimatu ennustada, kui pikaks Kanepi karjäär kujuneb. Kuni ta aga platsile tuleb, suudab ta hea päeva korral maha murda ükskõik kelle.

„Usun, et mulle sobib see roll,“ rääkis Kanepi musta hobuse „ametist“. „Ei tunne, et mu õlul oleks erilisi pingeid.“