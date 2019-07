OTSEPILT | Šadeiko katkestamine tõi võistkonna kohale mustad pilved

Seitsmevõistluses on MM-norm koguni 6300 punkti. Tõenäoliselt piisab Dohasse pääsemiseks 6200 piiri ületamisest. Šadeiko kogus kaks nädalat tagasi Talence’is 6162 punkti, nii et Lutskis on tal 50-60 punkti hädasti juurde vaja. MMile pürib ka Klaup-McColl, kes peab oma tippmarki, mis on 6023 punkti, tublisti parandama.