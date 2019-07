Suurel kiirusel vastu seina sõitnud rattatäht pääses vähem kui kuu ajaga haiglast koju 

Just vastu seda seina sõitis Chris Froome. PA Images/Scanpix

Team Ineosi juht David Brailsford ütles, et superstaari tuju on hea. „Mõned meie sõitjad käisid teda haiglas vaatamas ja ta oma seisundi kohta rõõmsameelne. Chrisi jaoks on väga suur pettumus, et ta ei saa Tour de France'il kaasa lüüa. Soovime talle head taastumist.“