Kehva mängu eest ülisuure trahvi saanud tennisist vaidlustas karistuse: tundsin end lihtsalt halvasti! 

26aastase austraallane ütles, et tundis end juba kohtumist halvasti, sest oli varem mänginud Türgis, kus kuumust ligi 40 kraadi. "Võistlesin ühe parima mängijaga muruväljakul ja kaotasin 6:2, 6:1, 6:4. Ma ei kaotanud 6:0, 6:0, 6:0. Teadsin matši algusest peale, et mul pole erilist šanssi, aga läksin siiski väljakule üritama. See on Wimbledon," selgitas Tomic.