AJASTU LÕPP? Manuel Neuer võib Müncheni Bayernist lahkuda, kui tema nõudmisi ei täideta 

Neuer on Saksamaa tippklubis mänginud alates 2011. aastast ning on Bayerimaa meeskonna seitsme Bundesliga tiitli ja Meistrite Liiga võiduni aidanud. Saksamaa koondisega tuldi maailmameistriks ja kümne aastaga on A-koondise särgis kogunenud 88 mängu.

"Mulle tundub, et vahe Inglismaa nelja parima klubiga on juba suur ning Müncheni meeskond ei ole praegu nii võistlushimuline, et Manueli eesmärke tõsiselt võtta. Kui ta mõistab, et Bayern reageerib, puhkeb ta ilmselt uuesti õitsele," ütles väravavahi agent. Karjääri lõppu siiski veel ei paista.

"Ta ei taha 2021. aastal karjääri lõpetada. Nüüd on ta faasis, kus peab otsustama, kuidas asjad tulevikus edenevad. Lepingu pikendamine ja Bayernis karjääri lõpetamine on mõistagi loogiline valik, aga mitte ainus," vihjas Kroth, et huvilisi on ka mujalt.

Eelmisel hooajal võideti küll taas Bundesliga, kuid kõigest kahe punktiga Dortmundi Borussia ees, kes tiitlile väga lähedale jõudis. Meistrite Liigas kaotati play-off'i avaringis hilisemale võitjale Liverpoolile.

Kuigi meeskonda on täiendatud Lucas Hernandeze ja Benjamin Pavardiga, on ilma jäädud kolmest kogenud mängjast: Arjen Robben riputas putsad varna, Franck Ribery mõlguta samu mõtteid ja Mats Hummels liitus taas Dortmundiga.