MIS TOIMUB? Soome ralli kuivab kokku 

Tänavu on stardis vaid 65 ralliekipaaži. Võrdluseks tuuakse sajandi algus, mil oli Soome ralli kuldajastu. Näiteks 2001. aastal oli stardis koguni 160 autot. Miks nüüd tunduvalt vähem osalejaid on?

„Ma olen nimekirjaga rahul. Näiteks WRC autosid on sama palju kui mullu, kuid muudes klassides on näha langust. See omakorda on tingitud sellest, et oleme üsna hinnaline ralli, kus osaleda. Kindlustuse hinnad on tõusnud,“ selgitas võistluse spordidirektor Kai Tarkiainen.