Korvpall RAKVERE TARVA TAGASITULEK: „Tagantjärele tuleb korvpalliliidule tänulik olla, et nad meid kohe meistriliigasse ei lasknud."

TEGIJAD: Arnu Lippasaar (vasakul) on uue Rakvere Tarva eestvedaja. Madis Putko on tema tubli abiline, kes võrdleb end veidi Hunt Kriimsilmaga. Robin Roots

„Siht oli silme ees ja lootus hinges, aga vähesed uskusid, et kõrgeimasse seltskonda välja jõuame,“ rõõmustab Rakvere Tarva abitreener Madis Putko. Tunamullu pankroti välja kuulutanud Lääne-Virumaa korvpalli au ja uhkus on kahe aastaga tõusnud Eesti–Läti sarja ja kodustele meistrivõistlustele. Tulipunast laternat enda kätte ei taheta, sest „minna ja kere peale saada... Kas seda on liigale ja pealtvaatajatele vaja?“