Kalev/Cramo Ühisliiga play-off'i aidanud ameeriklane liitus koha võrra madalamal lõpetanud Venemaa meeskonnaga 

Üleminekust teatas 26aastase ameeriklase agent Miško Raznatovic, kes kirjutas Twitteris: "Chavaughn Lewis jätkab VTB Ühisliigas mängimist! Ta on Nižni Novgorodi uus mängija!"

Poole hooaja pealt meeskonnaga liitunud Kurbas sai VTB Ühisliigas 19 mänguga kirja keskmiselt 15,2 minutit, 3,2 punkti, 1,6 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu. "Eestist oli veidi kompamist, aga välismaalt otseselt ühtegi head varianti ei tulnud,” ütles Kurbas Kalev/Cramo kodulehele. “Cramoga läksid asjad minu poolt üsnagi lihtsalt, kuna tase on kõrge ja kogu meeskonna asjaajamine mulle sobis. Lisaks veel, et laps käib lasteaias ja naine käib tööl ning Tallinn sobis seetõttu väga hästi. Meeldis ka lepingu pikkus, sest nüüd on kaks aastat kindel värk."