Võitlusmaailma boss: mulle väideti, et Bieberi ja Cruise'i MMA-matš võib päriselt toimuda 

„Kui mul õnnestuks see võitlus korraldada, oleksin täiesti sillas. See oleks kõigi aegade ostetuim otseülekanne (pay-per-view – toim),“ teatas White juuni lõpus New Yorgis toimunud konverentsil Hashtag Sports.

White kinnitas, et tegelikult peetigi Bieberi ja Cruise’i puuri meelitamiseks läbirääkimisi. „Nii jaburalt, kui see ka ei kõla, on see tõsi. Ma ei taha nimesid nimetada. Olin ühel hommikul kodus ja kaks väga suurt nime helistasid. Nad väitsid, et see võitlus võibki päriselt toimuda. Vastasin, et neil pole lootustki. Aga kui asi peakski toimuma, siis helistagu mulle uuesti.“