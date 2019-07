Ecclestone on nõus Putini eest surema: „Tahaksin, et ta juhiks kogu Euroopat!“ 

Seekord läks 88aastane britt koguni nii kaugele, et lubas Venemaa presidendi Vladimir Putini eest surra! „Kui keegi tahab Vladimir Putinit tulistada, siis seisan kuuli ette. Ta on hea mees,“ rääkis Ecclestone The Timesile. „Kõik, mis ta on teinud, on inimeste heaks. Tahaksin, et ta juhiks kogu Euroopat! Meil pole siin kedagi, seega hullemaks ei saa minna.“