KAHJU! Pikkade traditsioonidega võrkpallilinn kaob rahapuuduse tõttu suurelt areenilt 

Klubi presidendi Raigo Pärsi sõnul oleks meeskond võinud teoorias jätkata, kuid paratamatult tekkis uue hooaja tiimi ja selle eelarvet kokku pannes küsimus, miks.

Kas on mõtet minna hõreda koosseisuga Meistriliigasse? Mida annab see mängijatele, teistele tiimidele ja üldse Eesti võrkpallile? Tahame toetajate ja mängijate ees olla ausad. Teades ka siinset mängijateturgu, kellest õnnestuks tiimi komplekteerida, siis ega midagi lõbusat pole. Üle oma varju me ei hüppa ja leegionäre palgata ei saa. Rahakotis on raha täpselt nii palju kui on ja vägisi pole mõtet seda asja teha. Leidsime, et mõttekam on teha samm tagasi, et millalgi teha kaks edasi," jätkab Pärs.

"Paljud on öelnud, et saaksite ikka meeskonna kokku. Jah, Eestis on nii palju mehi, et kuus tiimi saaks kokku. Aga küsimus on ikkagi tasemes. Praegu on suur kolmik: Pärnu, Tartu ja Saaremaa eest ära. Ka Selver pole neist väga palju nõrgem. Medali hind on lihtsalt väga kalliks aetud," sõnab ta.

Järgmisel hooajal panustavad klubijuhid seega esiliiga meeskonda, keda treenib Mehis Täpp, kuid mõtetega vaadatakse 2020-21 hooaja suunas, et siis võimalusel meistriliigasse naasta.

"Rakveres on väga tugevad ja sügavad juured, mistõttu tahaks võrkpalli siin hoida," sõnab Pärs ning kordab üle ka valusa tõe: "Pärast Balti liiga võitu öeldi, et nüüd saate jalaga kõik uksed lahti lüüa. Reaalsuses tõi see meile juurde null uut toetajat ehk null uut eurot."

Rakvere VK loodi 2012. aastal, enne seda esindas Lääne-Virumaa keskust meistriliigas Rakvere Rivaali, kes krooniti 90ndatel ka kolmel korral Eesti tšempioniks.