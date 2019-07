Suur rallinädal: Lõuna-Eestis kihutab 105 autot, võistlejaid on 16 riigist 

Tegu on tänavu spetsiaalselt ehitatud lõiguga, kust publikul on 45 sekundi vältel näha hüppeid ning erineva kiiruse ja kaldega kurve. Laupäeva lõpetab Elva linnakatse, mille alguseks on 19.20. Seejärel toimub Elva lauluväljakul suur rallikontsert, mille peaesineja on üks skandaalsemaid Venemaa poplauljaid Julia Volkova, kes tõusis kiirelt muusikaolümpose tippu provokatiivse tüdrukuteduo T.A.T.U. liikmena. Elva Laululaval toimuv kontsert toob lavale ka eesti muusika kuldse kolmiku - Nancy, Caateri ja Põhja-Tallinna.