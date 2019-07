Middlesbrough peatreener tahtis kahe hukkunud lapse tõttu end ära tappa: ma ei suutnud edasi elada 

"Räägin teile saladuse. Ärkan alati 30 minutit enne aega, mil pean üles tõusma. Kui pean ärkvel olema kell 7, tõusen 6.30, sest mul on vaja pool tundi julgust koguda, et voodist välja saada," ütles Petrovich, kes 2017. aastal traagilisse liiklusõnnetusse sattus.

Saatuslik autosõit

17. detsember 2017. Percovich töötas parajasti Brasiilia meeskonna Fluminense U20 vanuseklassi treenerina. Kuus kuud varem oli ta lahkunud Middlesbrough väravavahtide treeneri kohalt. Leo sõitis oma naise Juliana ning laste Valentina, Pietro ja Antonellaga Rio de Janeirost Belo Horizonte poole, et jõulud Juliana perekonnaga veeta. "Olime kõik koos, et kohtuda kogu perekonnaga pärast kümmet aastat mujal töötamist, aga me ei jõudnudki kohale.

"Kukkusime sillalt alla, 20-25 meetrit. All ei olnud vesi, vaid küla, seega maandusime asfaltile. Mitte ühtegi teist autot polnud, olime üksi. Meie kiirus oli 42 km/h, mis on normaalne. Piirang oli 60. Ma ei tea, kuidas see juhtus, ma ei mäleta," rääkis jalgpallitreener õnnetusest.

"Olen hiljem kaheksa korda üle silla kõndinud, et meenutada juhtunut. See oli kurvi peal ja teepiiret polnud, see oli väga ohtlik. Ma ei joo, magan hästi, aga juhtisin autot ja pean sellega edasi elama," ütles mees, kelle jaoks järgnes elu kõige keerulisem aeg.

"Ole tugev. Issi on siin"