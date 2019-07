MIS EDASI? Neymar puudus PSG hooajaeelselt treeningult, klubi lubab brasiillasel lahkuda 

"Pariisi Saint-Germain kinnitab, et Neymar ei olnud täna kokkulepitud ajal kohal. Klubi ei olnud selleks luba andnud ja kahetseb tekkinud olukorda," seisis PSG avalduses.

27aastast brasiillast on seostatud eelmise koduklubi Barcelonaga, kuid nii Barcelona asepresident ei ole lõunaameeriklase suhtes erilist huvi üles näidanud ja Hispaania liiga president on otse välja öelnud, et Neymari tagasi ei oodata.

Prantsusmaa meistri spordidirektor Leonardo pallivõlurit tagasi ei hoia, aga ükski klubi pole siiani huvi tundnud . "Neymar võib PSGst lahkuda, kui on pakkumine, mis kõigile sobib. Seni me ei tea, kas keegi tahab osta või mis hinna eest. PSG tahab loota mängijatele, kes tahavad jääda ja midagi suurt üles ehitada."