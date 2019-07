HUVITAV: Hispaania korvpallistaar selgitas, miks ta NBAst vabatahtlikult lahkus ja Euroopasse naases 

Enne USAsse sõitmis Madridi Realis ja Palencias mänginud Mirotic kandis NBAs Chicago Bullsi, New Orleans Pelicansi ja Milwaukee Bucksi särki ning liitus nüüd kunagise koduklubi Reali suure rivaali Barcelonaga. Mis sest, et ookeani taga pakuti 40 miljoni euro suuruseid lepinguid.

"Olen saanud palju kõnesid ja sõnumeid sõpradelt ja perekonnalt, paljude jaoks on see olnud üllatus, aga eelkõige olen saanud kõvasti toetust inimestelt, kes mind armastavad. Kui ma olen õnnelik, on mu perekond õnnelik," lausus Mirotic.