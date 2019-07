USKUMATU TAGASITULEK! Südameoperatsiooni üle elanud noormängija liitus Chelsea põhimeeskonnaga 

Gallagher on Chelseas mänginud juba alates kuuendast eluaastast, kuid on esile tõusnud alles viimase kahe aasta jooksul. Uue hooaja ettevalmistuseks on noor poolkaitsja kaasatud ka põhimeeskonna treeningutele Iirimaal. Ometi oli 19aastase talendi karjäär veel eelmisel aastal tõsises ohus.

Inglismaa U18 koondises tehti rutiinseid kontrolle, kui avastati, et Gallagheril on südamega probleeme ja Conori karjäär sattus äkitselt ohtu. Väike südameoperatsioon lahendas õnneks mure kiiresti, kuid noormees jättis terve hooaja ettevalmistuse vahele.

"Ta on mentaalselt tugev ja ta on võitleja," lausus Chelsea abitreener Joe Edwards. "Ta on tehniliselt hea, aga südame tõttu ja tahe edasi pingutada on teda teistest eristanud."