Imelise turniiri teinud 15aastane tennisestaar: „See oli kindlasti parim nädal minu elus!“ 

"See oli kindlasti parim nädal minu elus," ütles Gauff BBC-le. "Õppisin suure publiku ees mängima. Õppisin kuidas on suure pinge all olla. Õppisin palju ja olen selle kogemuse üle väga tänulik. Loodan, et õpiti ka minu kohta - olen võitleja ega anna kunagi alla. Loodan, et minult õpiti, et kõik on võimalik, kui teed kõvasti tööd ja unistad suurelt."