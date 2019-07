Jalgpall VIDEO | BALOTELLI TEGUTSEB TAAS! Jalgpalli paha poiss maksis 2000 eurot, et baarimees Vespaga merre sõidaks Toimetas Gerd Eston Sepp , täna, 14:21 Jaga: M

Nii nad lendavad! Vespa ja aluspükstes baarimees. Twitter/@bestgug

Kui teile tundus, et Itaalia jalgpallur Mario Balotelli on lõpuks üles kasvanud ja enam ei tembuta, siis te eksite. Itaalia jalgpallur maksis ühele mehele 2000 eurot selle eest, et too oma Vespaga üle kai merre sõidaks.