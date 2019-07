KANGELANE! Ujumise maailmameister päästis uppuva mehe elu: ta oli hirmul ega suutnud rääkidagi 

"Tegin, mida pidin," lausus endine tippujuja. "Supleja oli tõsises hädas. Ta oli hirmul ja neelanud alla natuke merevett. Kui temani jõudsin, et suutnud ta isegi rääkida."

Bendetto viidi kiiresti haiglasse. "Kui ma ärkvele tulin mõtlesin esimese asjana oma abikaasa peale," lausus surmasuhu sattunud mees. "Paar tundi haiglas jõudis mulle kohale, et Filippo Magnini oli mees, kes mu elu päästis, aga mul polnud võimalust teda tänadagi, sest mul pole tema kontakti. Loodan, et saan teda ja isiklikult tänada."

Magnini oli Sardiinias, Cagliari lähedal rannas oma tüdruksõbra Giorgia Palmasega, kes on tuntud Itaalia telekuulsus ja modell. Magnini on aga Olümpiamängudel pronksile jõudnud ja tulnud mitu korda maailmameistriks ja Euroopa meistriks. Kokku on praeguseks 37aastane itaallane tiitlivõistlustelt võitnud 53 medalit. 21 kulda, 18 hõbedat ja 14 pronksi. Nüüd võib tema kontole lisada ka ühe päästetud elu.