HURRAA! Legendaarne rallihääl väisab taas Rally Estoniat: armastan Eestit!  

"Kallid rallifännid, meil on teile suurepärane uudis! Ka sellel aastal külastab Rally Estoniat legendaarne Becs Williams ning lisaks kommenteerimisele tegeleb ta pühapäeval ka meie INSTAGRAMIGA! " seisab Rally Estonia Facebooki lehel.

12.-14. juulini peetav ralli tõotab tõepoolest vägev tulla, sest stardis on koguni 105 võistlejat 16 erinevast riigist. Eriti põnevaks teeb võistluse tõik, et kohal on kõik MM-sarja neli meeskonda. Lisaks naaseb rajale Markko Märtin, mõistagi teeb kaasa ka Ott Tänak.