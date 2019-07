Red Bulli vormelitiimi pealik: Verstappen on konkurentsitult maailma parim piloot 

"Vaadates puhtalt sõiduoskusi, siis on ta viimasel aastal olnud konkurentsitult parim piloot," kiitis Horner enda tiimis sõitvat 21aastast Max Verstappenit nädalavahetusel peetava Suurbritannia GP eel.

Tiimijuht jätkas: "Miks ma seda arvan? Ta ei sõida kõige kiirema masinaga. Aga vaadates, milliseid tulemusi on ta eelmise aasta Montreali etapist alates välja sõitnud, on see muljetavaldav. Ta pole aasta jooksul teinud ainsatki viga."

Horneri sõnul on loomulik, et uued tegijad peale tulevad. "Lewisel on kogemusi, ta on jätkuvalt kiire ning tal on kasutada kõige kiirem masin. Kõik töötab kui õlitatult. Aga Max on uus staar. Oleks võimas näha neid kahte võrdsetel alustel võistlemas," sõnas ta.

Vormel 1 sarjas on peetud üheksa, veel on pidada 12 etappi. Hooaja esimene pool on möödunud Mercedest dikteerimisel, üldarvestuses hoiab Hamilton 197 punktiga liidrikohta, meeskonnakaaslane Valtteri Bottas jääb maha 31 silmaga.