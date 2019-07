Serena Williamsit lahutab ajaloolisest tiitlist vaid kaks võitu! 

"See oli esimest korda pärast Austraaliat (jaanuaris peetav suure slämmi turniir - toim), mil end tõesti hästi tundsin. Minu jaoks on olnud väga pikk ja keeruline aasta, sest tavaliselt ma pole nii palju vigastatud," sõnas Williams mängujärgsel pressikonverentsil.

Läbi aegade üks parem tennisist on nüüd jõudnud 37 suure slämmi turniiri poolfinaali, täpselt sama palju on ette näidata Steffi Grafil. Veel kõnekam on aga fakt, et Williamsit lahutab 24. slämmi tiitlist vaid kaks võitu. Kui tal õnnestub temp ära teha, tõuseks ta Margaret Court´iga samale pulgale, enamat pole suutnud ainuski naine.