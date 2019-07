Magnus Kirt jätab riskide vältimiseks tänase võistluse vahele 

"Tulin Eestisse ning viie päeva pärast tundsin ühel visketreeningul hüppeliigeses ebamugavust. See pole kuigi tavatu, kui väikeste pauside järel võistelda," ütles Kirt Soome rahvusringhäälingule.

Kõigi eelduste kohaselt oligi tegemist profülaktikaga ning reedel Monacos peetaval Teemantliiga etapil on ta rivis.

Kirt on tänavu hiilgavalt esinenud: kuuest võistluses on ta võitnud viis, kahel korral on oda lennanud üle 90 meetri.