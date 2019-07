GALERII | KAHJU! Üks õnnetu moment tõmbas Nõmme Kalju ponnistustele hetkega vee peale 

Veelgi muljetavaldavam on aga nõmmekate suutlikus igal aastal – esimest korda mängiti eurosarja 2009-2010 – vähemalt ühest mängust viik koju tuua.

See ilus seeria oleks võinud jätkuda ka täna, Meistrite liiga esimeses eelringis Põhja-Makedoonia tšempioni Škendija vastu, kuid paraku nurjas 79. minutil Andri Markovitši käest sündinud penalti nõmmekate ponnistused ning külalised sõidavad tänu Agim Ibraimile koju 1 : 0 võiduga.

Teised Eesti klubid Tallinna FC Flora (vs. Niši Radnicki), Narva Trans (vs. Podgorica Buducnost) ja Tallinna FCI Levadia (vs. Stjarnan) alustavad oma euroteekonda neljapäeval. Ainsana peab avakohtumise võõrsil Levadia.