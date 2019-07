Kalju peatreener jäi kohtuniku partiiga rahule, kuid ei soovinud penaltiintsidenti eraldi kommenteerida 

„Sinna positsioonile on meil suur konkurents ning olin treeningutel Mašitševiga rahul. Lisaks pole mingi saladus, et Puril on ka väike vigastus, mistõttu polnud ta täiesti mängukõlbulik,” selgitas juhendaja muudatust.

Arvestades, et kodumängus hoidis Kalju palli vaid 30% ajast ning pealelöökide arv oli samamoodi vastastele 20:5 (raamidesse 8:2), siis mille põhjal loodab nõmmekate loots võõrsil positiivset tulemust saavutada? „Igas mängus tekib alati momente ning nii kaua kuni on jäänud mängida veel mõni minut on alati lootus. Minus on see usk, et kõik on võimalik,” jäi juhendaja endale kindlaks.