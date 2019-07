Jäähoki INTRIIGID? Venemaa hokikoondisel uus peatreener - mehel on vähe kogemusi! Ohtuleht.ee , täna, 08:51 Jaga: M

Aleksei Kudašov. Foto: Anton Novoderezhkin

Kui Venemaa hokikoondis lõpetas MMi kolmanda kohaga, arvasid paljud, et peatreener Ilja Vorobjov saab kinga. Kuid alaliidu president Vladislav Tretjak ütles, et mees jätkab. Nüüd on ta siiski ametist kõrvaldatud.