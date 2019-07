Liina Laasma Šveitsist: õlg on väga kange, 61 meetrit oli selles seisus hea tulemus 

"Tundsin juba soojendusel, et õlg on väga kange," rääkis Laasma täna Õhtulehele. "Et õlga mitte rohkem üle koormata, otsustasin kahest viimasest katsest loobuda. Sain aru, et 61 meetrit oli selle seisus hea tulemus. Rohkem poleks seekord välja pigistanud. Kõige tähtsam on olla parimas vormis Doha MMil."