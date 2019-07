Olümpia OMAPÄRANE! Tokyo olümpiamedalid pannakse kokku nutitelefonidest Toimetas Karl Juhkami , täna, 16:50 Jaga: M

Tokyo olümpial kaela saadavad medalid pärinevad sisuliselt nutitelefonidest. Foto: Imago Sport

2020. aasta Tokyo olümpia korraldajad andsid täna teada, et nad on kogunud piisavalt taaskasutatud metalli, et valmistada sellest kõik 5000 olümpia ning paralümpia medalit.