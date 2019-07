Spordivaria Kaarel Nurmsalu: minu tee enda brändimiseks oli eneseanalüüs Kaarel Täll , täna, 21:30 Jaga: M

EESKUJU: Kuigi Kaarel Nurmsalut ei saanud pidada sotsiaalmeediahundiks, lõi ta endast brändi, mis eristus ja tõi ka sponsoreid. Foto: Stanislav Moškov

„Kui rahvas arvab, et sa oled meeldiv inimene, siis see ongi juba üks müügiargument. Kui siia juurde panna ka sportlikud tulemused, on üpris palju koos, et meedia sinust räägiks,“ arutleb endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu.