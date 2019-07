Revolutsionäärist superstaar ookeani tagant: sotsiaalmeedia avab tohutult uksi 

Ameerika Ühendriikides peetakse teda vähemalt sportlaste seas revolutsionääriks. Ta viis sotsiaalmeedia kasutamise uuele tasemele, hakates muu hulgas väntama ülipolaarseid videosid, kuidas ta teeb smuutisid ja burgereid. Edelmani brändist rääkides tuleb rõhutada, et juba enne aktiivselt asjaga tegelema hakkamist oli tal kõvasti raha. Alates 2009. aastast kuulub ta NFLi tippklubi New England Patriotsi ridadesse ja kannab sama särki endiselt. Tänavu mais sõlmis ta kaheaastase lepingupikenduse, mil on väärtust 18 miljonit dollarit.