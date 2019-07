Spordimaailma üks vägevamaid duelle tuleb taas: Wimbledoni poolfinaalis kohtuvad kaks legendi 

Hispaania ja Šveitsi spordi ikoonid peavad poolfinaalis 40. omavahelise matši. Nadal on 39 kohtumisest võitnud 24, Federer 19. Wimbledonis madistati viimati 2008. aasta legendaarses finaalis, mõned peavad seda lausa läbi aegade parimaks tennisemänguks.

"Nii mina kui ka teie teate Rafast kõike. Mul pole mõtet hakata tema tugevusi ja nõrkusi välja tooma. Aga ta on murukattel meeletult arenenud. Võrreldes viimase omavahelise matšiga Wimbledonis on palju muutunud. Ta servib hoopis teisiti," sõnas Federer eilsel pressikonverentsil.

Kangele konkurendile jagus tal vaid kiidusõnu: "Imeline, kui hästi on ta tervis vastu pidanud. Paljud ütlesid 2008. ja 2009. aastal, et meie karjäär hakkab lõppema. Aga oleme endiselt siin, on väga eriline teineteise vastu mängida."