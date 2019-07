NÄKEMIIN! Soome meedia: Bottas saadetakse Mercedesest minema, asendaja olemas

Ilta-Sanomati info pärineb ühest taskuhäälingust, kus endine Lotuse tiimiboss Matthew Carter rääkis tulevast hooajast. "Olen usaldusväärsetest allikatest kuulnud, et Mercedesel on uus sõitja välja valitud."

Arvestades, et Lewis Hamiltoni positsioon on raudkindel, peab ruumi tegema Bottas. Väidetavalt asendab 29aastast soomlast seitse aastat noorem prantslane Esteban Ocon, kes on praegu Mercedese testisõitja.