Pinged peal: Citroeni boss ootab, et Lappi oleks Rally Estonial piisavalt kiire 

"Eesti peetaval rallil on meil kaks eesmärki. Esiteks on väga tähtis, et Esapekka näitaks piisavalt head kiirust ning suruks piiri peal. Ta peab saama augustis peetava Soome etapi eel palju kilomeetreid," vahendab rallit.fi Citroeni tiimpealikku Pierre Budari. "Teiseks tahame katsetada erinevaid seadeid võistlusolukorras. See on palju tõhusam kui tavaline testimine."