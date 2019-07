Mehistunud Matthias Tass: kui tahan korvpalluriks saada saada, siis puhkepäevi eriti lubada ei saa 

Eelkõige mitmekesine punktiviskaja töötas end pildile hoopis uuel viisil. „Kohale jõudes nägin, et meil on palju tõsiselt heade individuaalsete ründeoskustega mängijaid. Otsustasin teistmoodi esile tõusta. Lõpuks olin kaitses üks usaldatumaid. Aastalõpugalal anti mulle hooaja parima kaitsemängija tiitel,“ selgitas Tass.

See ei tähenda, et rünnakupool oleks unarusse jäänud. Lisaks on silmanähtavalt paranenud Tassi üldfüüsiline vorm. Kontrollmatšis Läti vastu läks ta korvi alt upitamise asemel enamikke palle pealt suruma, nii nagu tugevale korvialusele mürakale kohane.

„Need on kõige kergemad kaks punkti – hüppad üle vastase ja paned ülevalt alla. Korra läks küll mööda, aga siis tegingi rahvale sõud,“ muigas Tass, kes ka on mõtlemises järgmisele tasemele jõudnud.

„Pärast EMi puhkan maksimaalselt paar päeva. Seejärel jätkan kuu aega individuaalset tööd nii jõu- kui ka pallisaalis. Mul on tekkinud arusaam, et kui tahan korvpalluriks saada, siis puhkepäevi eriti võtta ei saa,“ tõdes Tass.

Võrreldes eelkäijatega on ta sattunud väga leplikku keskkonda. Eelnevatel aastad on näidanud, et nii Rauno Nurger kui ka Maik-Kalev Kotsar said kodumaale harva, suved tuli pigem veeta ülikooli juures ning reeglina neid koondise juurde ei lastud. Tass pääses Eestisse kohe debüütaasta järel.