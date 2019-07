TEISELT PLAANEDILT! Ultratriatlonist Ratasepp püüab maailmarekordit, magamata tuleb järjest vastu pidada ligi kolm ööpäeva 

Võistlus tuleb läbida järjest ja poodiumile pürgijatele jääb uneaeg minimaalseks. Kui tingimused on soosivad, püüab Ratasepp ületada finišijoone kiiremini kui praegu kehtiv maailmarekord, seisab pressiteates.

2016. aastal Tartus iseendale korraldatud viiekordne ultratriatlon oli ilmselt katsumus, tänu millele Ratasepp ja ultratriatloni mõiste paljude eestlaste teadvusesse jõudis.

Trotsides suvekuul kuue kraadist temperatuuri ja tugevat vihma pidi Ratasepp katsumuse edukaks lõpetamiseks kolima Tartu Ülikooli spordifüsioloogia labori rattapukile. Seal väntas ta 900 kilomeetrist 653,13. Sisetingimustes sõit ja mitmed tagasilöögid, millele ei osanud esmalt mõeldagi, lükkasid finišit aina edasi. Kolm aastat tagasi läbis ta viiekordse ultratriatloni distantsi ajaga 110 tundi ja 9 minutit. Kogu katsumuse vältel magas ta ligi kümme tundi.

Tänaseks on Ratasepa füüsiline ja vaimne treenitus tohutult arenenud. Ta läheb viiekordse ultratriatloni starti eesmärgiga püüda praegust maailmarekordit – 2005. aastal prantslase Emmanuel Conraux’i püstitatud 73:18.16. Et meie mees on selleks suuteline, kinnitas vaid mõne nädala eest enda nimele saadud kahekordse ultratriatloni maailmarekordi 19:42.57.

“Loodan oma praeguse hea vormi taas heaks tulemuseks vormistada,” sõnas Ratasepp. “Rada on hea ja kiire. Kui suuremaid tagasilööke varustuse ja ilma näol ei tule, siis pean uue rekordi püstitamist üsna reaalseks. Ilmaennustuse kohaselt on oodata hoovihma, mis võib alati üllatusi ja ebameeldivusi tuua. Seega vaimselt tuleb valmis olla kõigeks. Stardis on ka üks mu tugevamaid konkurente, sakslane Richard Jung, kes garanteerib selle, et tuleb endast maksimum anda.”

Kuna võistlus on pikk, saab määravaks ka see, kui palju katsumuse vältel keegi endale seisakuid lubab. Esikoha konkurentsis püsimiseks tuleb olla võimeline sisuliselt kolm ööpäeva magamata olla. Esialgse plaani järgi tahab Ratasepp esimese väiksema puhkepausi teha alles pärast 19 km ujumist ja 900 km rattasõitu. Seni on ta kõige pikemalt magamata sportinud 55 tundi järjest.

Tänavusel võistlusel stardib 32 võistlejat: 28 meest ja neli naist. 19 km ujumine toimub 25meetrises basseinis, kus tuleb läbida 760 basseinipikkust. 900 km ratast sõidetakse 2,7 km ringil ehk kokku 333 tiiru. Jooksudistants läbitakse 2,94 km rajal, 211 km läbimiseks peab tegema 72 ringi.