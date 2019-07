Kristian Kullamäe liitus Hispaania meeskonnaga, kus tehti kohe piinlik aps 

Lõppenud hooaja järel Saksamaa tippklubi Bambergiga lepingu lõpetanud Kullamäe on viimased poolteist nädalat treeninud koos Eesti U20 koondisega, kellega eile hommikul Portugali EMi B-divisjoni turniirile sõideti. Enne väljalendu ütles Kullamäe, et õige pea on oodata uudiseid uue koduklubi kohta. Nii ka läks!

Real Canoe on pikkade traditsioonidega Madridi meeskond, mis loodi juba aastal 1940. Omal ajal löödi kaasa ka Hispaania kõrgligas, kuid sel sajandil on pigem mängitud kolmandal kuni viiendal liigatasandil. Viimased aastad on siiski jõudsalt arenetud ja mullu saadi tugevuselt teises sarjas 15. koht.