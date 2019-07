TOHOH! Kihlveokontor pani Soome ralliässa koefitsiendiga täielikult puusse 

Tavaliselt istub Suninen ikkagi WRC auto roolis ja on tänavu näidanud kohati väga head kiirust. „Rally Estonia pole Teemu jaoks kindlasti lihtne, sest ta pole olnud selle auto arendamise juures ning WRC asemel R5 rooli istumine on samuti keeruline,“ selgitas M-Spordi boss Richard Millener ajakirjale Autosport. „Kokkuvõttes oleks tore, kui meil õnnestuks R5 klassi võit võtta.“

Kokku on Rally Estonial stardis kaheksa WRC klassi autot ja seega on Suninenil peaaegu võimatu absoluutarvestuses kõrgesse mängu sekkuda. Võimsuste erinevused on lihstalt väga suured.