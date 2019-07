Rauno Nurger ja Kaspar Kitsing leidsid uued klubid Hispaaniast ja Itaaliast 

25aastane Nurger on senise karjääri jooksul varem esindanud Tallinna Kalevi, Rapla, Wichita State Shockersi ja Huesca meeskondi. Breogan toob oma kodulehel välja, et tegemist on mitmekülgse ja liikuva mängijaga, kes suudab täita kahte positsiooni (tsenter ja suur äär – toim). Eestlane olevat hea nii lauapallide korjamises kui ka punktide toomises.